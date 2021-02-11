Экономист оценил идею с повышением лимита денежных переводов

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой обсудил с ИА Ura.ru планы регулятора повысить лимит на переводы денег из банка в банк до 150 тысяч рублей.

По мнению Косого, эта инициатива нацелена на сокращение оборота наличных денег, которые дают развитие теневой экономике. По слова специалиста, законопослушным гражданам нечего бояться. «Это позволит совершать меньше телодвижений, чтобы сделать перевод. А с точки зрения отслеживания денег в теневом секторе здесь прямо противоположная история», — добавил собеседник информагентства.