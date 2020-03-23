Экономист отреагировал на снижение цен на нефть

«Безусловно, на данный момент ситуация не вызывает оптимизма. Тут есть две основные группы факторов. Первая — общее снижение потребления нефти и, как следствие, падение цены на этот вид сырья. Также это и предрекание экономических темпов роста в Китае ниже тех, которые прогнозировались. Оценки корректируются в сторону ухудшения», — отметил Беляев.

Экономист предположил, что на цену влияет установка «потребление нефти снизится в дальнейшем».

«Вторая группа факторов — неурегулированность отношений в ОПЕК+ и по отношению к основному внешнему партнеру — России. Что касается первой группы факторов, сделать ничего особенно нельзя. Что же касается второй, Саудовская Аравия поймет, что успехов ей добиться не удастся, и ей придется идти на переговоры с Россией. Ни одна из нефтедобывающих стран не заинтересована в том, чтобы цены на этот энергоресурс падали. Разумная и компромиссная позиция возобладает, и цена серьезно скорректируется в сторону повышения. Называть ее в неясных ситуациях опасно, но, думаю, мы можем увидеть что-то около 40. Это дело не ближайших дней, но месяцев», — резюмировал Беляев.