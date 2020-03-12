Экономист отреагировал на прогноз Джесси Коломбо о финансовом крахе
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов отметил, что точно предсказать возможность финансового кризиса нельзя. Об этом сообщило радио Sputnik.
Абрамов призвал учитывать общее научное положение. По его мнению, «все прогнозы имеют некоторую условность».
«Думаю, что наиболее близок к реальности прогноз Bloomberg, который говорит, что существует 53% вероятности, что рецессия в США случится в пределах одного года. Это более сбалансированная точка зрения, говорящая о том, что все не так плохо, как кажется», — уточнил экономист.
Ранее американский аналитик Джесси Коломбо подчеркнул, что мировая экономика столкнется с финансовым крахом. Когда-то он предугадал кризис 2008 года.