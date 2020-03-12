Экономист отреагировал на прогноз Джесси Коломбо о финансовом крахе

Абрамов призвал учитывать общее научное положение. По его мнению, «все прогнозы имеют некоторую условность».

«Думаю, что наиболее близок к реальности прогноз Bloomberg, который говорит, что существует 53% вероятности, что рецессия в США случится в пределах одного года. Это более сбалансированная точка зрения, говорящая о том, что все не так плохо, как кажется», — уточнил экономист.

Ранее американский аналитик Джесси Коломбо подчеркнул, что мировая экономика столкнется с финансовым крахом. Когда-то он предугадал кризис 2008 года.