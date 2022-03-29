Экономист Остапкович высказался о курсе доллара

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказался о ситуации с курсом доллара. Об этом сообщил RT.

«Сегодня прогнозировать курс доллара невозможно. Мы находимся в зоне огромной экономической неопределенности», — заметил специалист.

Он подчеркнул, что на данный момент не стоит ожидать стабильности от американской валюты. Однако тот факт, что он снизился по отношению к рублу, является положительной динамикой.