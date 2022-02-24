Экономист Остапкович рассказал, как будет складываться ситуация на валютном рынке

Доллар вошел в «геополитическую фазу», что будет с курсом валют в ближайшее время, предсказать трудно. Об этом RT рассказал экономист Георгий Остапкович.

Курс валют будет реагировать на геополитическую обстановку, однако можно надеяться, что рубль в скором времени «немного отыграет от доллара», считает эксперт.

«Доллар всегда реагирует на подобные геополитические всплески. Это совершенно не изменение экономической ситуации, это не рост или падение ВВП, не динамика доходов, не инфляция», — сказал Остапкович.