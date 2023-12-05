Деньги 05 декабря 2023, 18:26 Экономист Остапкович посоветовал россиянам без опыта инвестирования не вкладывать деньги в золото

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Россиянам, не имеющим опыта инвестирования, не стоит вкладывать деньги в золото. Такое мнение высказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Москвой 24».

По его словам, использование данного способа имеет малые шансы на успех. Выиграть могут лишь люди, обладающие специальными знаниями и большими активами этого металла, объяснил эксперт.

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Неквалифицированным участникам экономист посоветовал обратить внимание на банковские депозиты. Они дают гарантированный доход.