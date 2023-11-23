Деньги 23 ноября 2023, 18:22 Экономист Орлова спрогнозировала падение курса рубля в 2024 году

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Укрепление российской национальной валюты долго не продлится, уже в следующем году стоит ожидать падения курса рубля. Таким прогнозом поделилась экономист Наталия Орлова в беседе с finance.mail.ru.

По словам эксперта, в ближайшие месяцы курс вернется в интервал 90−95 рублей за американский доллар и продолжит свое ослабление. Сейчас укрепление рубля вызвано продажей выручки экспортерами и высокой ключевой ставкой.

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При этом Орлова отметила, что слишком сильное укрепление валюты невыгодно бюджету РФ, сообщило Utro.ru.