Экономист Орлова спрогнозировала курс доллара на сентябрь

Валютный рынок в России активизируется в сентябре, и курс доллара поднимется. Таким прогнозом в эфире радио Sputnik поделилась экономист Наталия Орлова.

«Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», — считает эксперт.

Во многом на курс доллара будут влиять цены на нефть, добавила Орлова. На мировых рынках цены на нефть снижаются, что может привести к небольшому ослаблению рубля.

«Это будет очень умеренное снижение, но произойдет оно скачкообразно. То есть рынок будет чувствовать себя спокойно, а потом резко произойдет скачок, и курс перейдет на новый уровень», — пояснила экономист.