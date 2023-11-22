Деньги 22 ноября 2023, 19:02 Экономист Орешкин заявил, что серьезных изменений в курсе рубля ждать не стоит

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Несмотря на укрепления рубля, в долгосрочной перспективе нельзя говорить о каком-то серьезном изменении курса ни в одну из сторон. Об этом рассказал АБН24 помощник Президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

По его словам, сейчас происходит ряд экономических процессов, способствующих укреплению российской валюты. Речь идет о временных оттоках капиталов, погашении внешнего долга и выкупе части иностранных активов.

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«Но одновременно с этим продолжение быстрого роста внутреннего спроса может компенсировать всю эту историю», — подчеркнул Орешкин.

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