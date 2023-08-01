Деньги 01 августа 2023, 10:49 Экономист Ордов: у Центробанка и Минфина есть все инструменты, чтобы сделать курс рубля предсказуемым

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В распоряжении у Центробанка и Минфина России имеются все инструменты, которые помогут заранее предсказывать любые изменения в курсе рубля. Об этом сообщил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с РИАМО.

По словам экономиста, при желании предсказать курс российской валюты хотя бы на год вперед ситуации, подобные дефолту, никогда не повторятся. Для исключения такого варианта необходимы меры поддержки экономики при дефиците платежного баланса.

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Ордов отметил, что стабилизировать ситуацию и укрепить рубль способно пополнение Фонда национального благосостояния, сообщил сайт kp.ru.