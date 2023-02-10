Деньги 10 февраля 2023, 14:56 Экономист Олег Свиридов объяснил плюсы введения разового платежа для крупных компаний

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Инициатива разового платежа для крупных компаний имеет рад преимуществ по сравнению с прогрессивной шкалой налогообложения. Об этом РИАМО рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета Южного федерального университета Олег Свиридов.

По его словам, это нормальное политическое решение, когда государство обращается за помощью к бизнесу, получившему большую прибыль. Как добавила «Политика сегодня», такая мера будет более справедливой, чем просто поднять налог на прибыль для всех. Потому что одни компании могли получить большой доход, а другие — напротив.

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Кроме того, это более обосновано, чем вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Потому что это может привести к созданию серых схем.

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