Экономист обсудил идею создания отцовского капитала

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников высказался об идеи создания отцовского многодетного капитала. Об этом сообщило агентство RT.

Экономист отметил, что подобные меры поддержки привлекают внимание общественности. От отметил также, что стоит для начала определить критерий «многодетности». Специалист считает, что под данный критерий попадают отцы, которые имеют четыре ребенка и выше.

«Сколько таких многодетных отцов у нас в стране? Я, например, не знаю… Поэтому сказать, сколько потребуется этих денег и подъемно ли это для государства, невозможно… Это, во-первых, вопрос понимания того, сколько, куда, кому и как мы оказываем помощь. И, во-вторых, вопрос денег. Я думаю, что это не сотни миллиардов рублей уж точно. Это достаточно скромные суммы. Поэтому для бюджета страны это не будет чересчур сильным обременением», — заявил специалист.