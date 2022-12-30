Деньги 30 декабря 2022, 09:44 Экономист обратил внимание на «странность» инфляции в России Экономист ЦМАКП Белоусов сообщил о «странности» инфляции в России freepik

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Признаки развития сектора теневых расчетов появились в России. Речь идет о наличных или прямых переводах покупателя продавцу. Об этом заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в своей статье «Тринадцать тезисов об экономике». Он предположил, что это скрытый механизм, который снижает проинфляционный эффект.

Он считает, что рост теневых расчетов может быть связан с усилением финансового и налогового контроля со стороны государства. Белоусов отметил, что в экономике в последнее время сложилось необычное сочетание увеличения ликвидной компоненты денежной массы (суммы наличных денег и счетов «до востребования»), скорости оборота средств и одновременно небольших темпов инфляции.

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«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — сообщил экономист.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы относительно экономической ситуации в стране от аналитиков с Запада не сбылись. Вопреки санкциям, ВВП России уменьшился лишь на 2%.