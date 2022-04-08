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    08 апреля 2022, 15:55

    Экономист обозначил компоненты, определяющие курс валюты

    Артур Блянихов

    Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько обсудил с RT сообщение о том, что в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 79 рублей.

    Специалист назвал несколько компонентов, которые привели к укреплению рубля. В частности, это невысокий уровень государственной задолженности, превышение доходов бюджета над расходами и превышение экспорта над импортом.

    «Все эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом валютном рынке», — подчеркнул Гинько.