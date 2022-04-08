Экономист обозначил компоненты, определяющие курс валюты

Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько обсудил с RT сообщение о том, что в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 79 рублей.

Специалист назвал несколько компонентов, которые привели к укреплению рубля. В частности, это невысокий уровень государственной задолженности, превышение доходов бюджета над расходами и превышение экспорта над импортом.

«Все эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом валютном рынке», — подчеркнул Гинько.