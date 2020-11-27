Экономист объяснил, за счет чего магазины делают скидки в «черную пятницу»

Во время «черной пятницы» магазины продают товары с огромными скидками. При этом они не работают себе в убыток, так как за продукцию уже заплатили богатые покупатели. Кроме того, в дни распродаж можно составить базу новых клиентов, которые принесут деньги в будущем. Об этом «360» рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов.

Эксперт предложил представить, что магазин получил товар за 100 рублей. Зачастую на него могут давать наценку в 50 рублей или даже 200-300 рублей, то есть дополнительные десятки и сотни процентов. В итоге получается внушительный ценник.

«Но тем не менее в нашей стране есть люди, может быть, их не очень много, но вполне приличная прослойка, которые готовы за интересный, новый товар, какое-то инновационное решение переплачивать вот эти десятки процентов. И они с удовольствием берут эти товары и покупают», — отметил Качалов.

Он добавил, что со временем таких покупателей становится все меньше и магазин объявляет скидки и распродажи. В эти дни товары продаются уже не за 300 рублей, а вдвое дешевле.

«И в этот момент уже массовый покупатель — десятки миллионов россиян — с удовольствием покупают этот товар. <…> Появляясь в магазинах по высоким ценам, товар сначала окупает себя за счет богатых потребителей, у которых есть вот эти дополнительные 10-20%, чтобы переплатить за скорость или переплатить за качество или за что-то еще», — пояснил экономист.

Получается, что богатые посетители магазинов позволяют в будущем снизить цены для массового покупателя. Любые ценники со скидками означают, что товар уже окуплен.

«Фактически объявленные скидки звучат немного по-другому: „Спасибо, господа, мы получили прибыль с богатых покупателей, а теперь товар для всех“. И в этом есть интересная социальная функция всех распродаж», — рассказал эксперт.

Некоторые магазины во время «черной пятницы» не просто делают скидки, а предлагают различные товары всего за один рубль. Но и в этом случае речи об убытках не идет. По всей России покупки совершают около 60 миллионов человек, из которых можно сформировать клиентскую базу на будущее.

«Умный розничный менеджер, отдавая товар за один рубль, попросит покупателя заполнить о себе информацию: фамилию, имя, телефон или электронный адрес. И попросит у него разрешения на информирование о новых акциях. Тем самым умный ретейлер формирует базу клиентов. В эти дни можно сделать базу до 60 миллионов человек, если мы берем по всей России», — подчеркнул Качалов.

По словам экономиста, отдавая товары со скидкой, ретейлер получает самый большой актив. Жизнь в «черную пятницу» не заканчивается, поэтому тот, кто собрал информацию сегодня, сможет заработать завтра.