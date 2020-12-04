Экономист объяснил, стоит ли закупаться валютой на фоне укрепления рубля

«Сейчас действительно хорошее время, чтобы покупать валюту, но если покупать доллар, то на недолгое время, потому что сейчас доллар очень здорово ослаб к евро», — пояснил специалист.

По его словам, договоренности ОПЕК+ являются только краткосрочным положительным фактором роста нашей валюты, которые не могут создать целостный тренд. Как считает Делягин, стоит обратить внимание на нестабильность американских выборов и политики президента США Дональда Трампа. Экономист отметил, что в случае победы на выборах демократа Джо Байдена, отношения Штатов с Россией будут ухудшаться. В частности речь идет о сферах нефтедобычи и экономики в целом.

Делягин заключил, что причин для беспокойства за рубль довольно много. Он уверен, что вероятность возвращения национальной валюты к снижению довольно высока.