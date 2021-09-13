Экономист объяснил снижение евро до 86 рублей

Кандидат экономических наук Михаил Беляев обсудил с RT сообщение о том, что после открытия торгов курс европейской валюты снизился до 86 рублей.

По словам специалиста, на курс валют в целом влияет все состояние экономики, ее эффективность и динамика. Он заметил, что после кризисного состояния, вызванного пандемией, Россия по сравнению с Европой более успешно и динамично выходит из «летаргического и экономического сна».

«Это и объясняет, почему курс рубля укрепляется по отношению к евро, причем укрепляется достаточно динамично, но сказать, что это какая-то долгосрочная тенденция, тоже достаточно трудно, потому что есть такие устоявшиеся пропорции между российской и западноевропейской экономикой, и она достаточно фундаментальная», — заметил экономист.