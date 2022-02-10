Экономист объяснил, сколько процентов дохода стоит откладывать на черный день

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев обсудил с изданием Lenta.ru способы откладывать сбережения на черный день.

Специалист заметил, что в накопления могут идти 10% от любого дохода, и это совершенно не обременительно.

«Их надо рассматривать как первоочередные платежи. Не то, что у тебя осталось в конце месяца, а отложить в накопления в начале зарплатного месяца, и жить на остальное», — посоветовал собеседник издания.

Кроме того, он порекомендовал избавиться от импульсивных покупок. По его словам, припрятанных на черный день сбережений должно хватать на три месяца.

«Эти три месяца включают текущие расходы: потребление продуктов питания, оплата коммунальных услуг, это может быть что-то из одежды, но ни в коем случае не касается крупных трат», — добавил экономист.