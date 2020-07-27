Экономист объяснил, с чем связан исторический рекорд стоимости золота

Кандидат экономических наук Ярослав Кабаков объяснил, с чем связан исторический рекорд стоимости золота, которая достигла 1911,7 доллара за тройскую унцию.

Уточняется, что эта цена стала максимальной с осени 2011 года. По словам специалиста, аналитики заранее прогнозировали такую ситуацию на рынке.

«Цена на золото обновила девятилетний максимум. Отмечу, что за последние несколько месяцев цена находилась на уровне 1 800 долларов за тройскую унцию, соответственно, движение к максимуму прогнозировалось — вплоть до того, что цена может уйти и на 2000 долларов в ближайшем будущем», — процитировало Кабакова радио Sputnik.

По его словам, доходы от казначейских облигаций не дают инвесторам желаемых возможностей размещать средства. Именно поэтому золото становится тем инструментом, на который в настоящий момент переходит довольно много вкладчиков. Благодаря этому максимально исключается инфляционный риск, в частности при возможности изменения цен на другие активы.