Экономист объяснил рост доллара

«Если посмотреть в процентном отношении, то получается, что прирост за сутки где-то 1,5—2%. На самом деле это укладывается в рамки любых валютных колебаний в течение суток», — пояснил экономист.

Экономист пояснил, что колебания курса могут быть связаны с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

Гиньконе исключил, что такие колебания могут составить до 10% в ту или иную сторону. Главное, по его словам, не заниматься сейчас «частым изменением своего портфеля валют». Это приведет к тому, что вы лишитесь большей части сбережений.