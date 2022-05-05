Экономист объяснил россиянам, что им делать с оставшимися долларами

Жителям России, у которых часть денег есть в иностранной валюте, не стоит от них избавляться без острой необходимости. Такой совет дал экономист Игорь Николаев.

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — сказал Николаев в комментарии «МК».

Он не стал исключать, что курс доллара вновь может начать повышаться, это значит, что у обладателей американской валюты появится шанс продать ее выгоднее.

Экономист рекомендовал при этом не покупать необдуманно евро и доллары, несмотря на низкий курс. Эксперт выразил мнение, что сейчас следует покупать валюту лишь на те деньги, которые срочно не понадобятся в будущем.

Накануне доллар и евро опять подешевели. Американская валюта — до 69,41 рубля, европейская — до 72,78 рубля.