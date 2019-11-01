Экономист объяснил причины стабильности рубля

Финансовая ситуация в России улучшается вне зависимости от политической ситуации. По оценке экономиста, российская валюта стала устойчивее, сообщил «Царьград».

«Он показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки. Дело в том, что в значительной степени те колебания, которые мы имели, были вызваны спекулятивным раскачиванием курса рубля по отношению к доллару», — отметил Зубец.

Он также добавил, что внешнеторговое положение России и приток валюты из стран с развитой и развивающейся экономикой поддерживают устойчивость рубля.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия становится хорошей площадкой для инвесторов из-за ее большой доходности.