Экономист объяснил причины стабильности рубля
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что рубль стал стабильным, так как закончились спекуляции, сообщило радио Sputnik.
Финансовая ситуация в России улучшается вне зависимости от политической ситуации. По оценке экономиста, российская валюта стала устойчивее, сообщил «Царьград».
«Он показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки. Дело в том, что в значительной степени те колебания, которые мы имели, были вызваны спекулятивным раскачиванием курса рубля по отношению к доллару», — отметил Зубец.
Он также добавил, что внешнеторговое положение России и приток валюты из стран с развитой и развивающейся экономикой поддерживают устойчивость рубля.
Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия становится хорошей площадкой для инвесторов из-за ее большой доходности.