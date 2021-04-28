Экономист объяснил, при каком условии продукты начнут дешеветь в России

Доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов объяснил, при каком условии продукты начнут дешеветь в нашей стране. По его словам, главное условие для этого — снижение потребительской способности россиян, рассказал сайт NEWS.ru.

«Цены начнут падать тогда, когда розница не сможет продавать их по повышенным ценам. То есть платежеспособность населения снизится, уже снижается, поэтому задирать цены им не выгодно», — уточнил специалист.

Как считает Смирнов, на уменьшение стоимости фруктов и овощей повлияет наступление летнего сезона. Также цены на яйца упадут после окончания Пасхи. Помимо прочего, на стоимость продуктов могут влиять не только экономические, но и геополитические факторы. Речь идет о стабилизации обстановки в мире.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не увидел причин повышения цен на гречку. В ведомстве заявили, что объемы производства крупяных культур достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей. настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу.