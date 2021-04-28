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    28 апреля 2021, 12:11

    Экономист объяснил, при каком условии продукты начнут дешеветь в России

    Полина Петрова

    Доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов объяснил, при каком условии продукты начнут дешеветь в нашей стране. По его словам, главное условие для этого — снижение потребительской способности россиян, рассказал сайт NEWS.ru.

    Экономист объяснил, при каком условии продукты начнут дешеветь в России

    «Цены начнут падать тогда, когда розница не сможет продавать их по повышенным ценам. То есть платежеспособность населения снизится, уже снижается, поэтому задирать цены им не выгодно», — уточнил специалист.

    Как считает Смирнов, на уменьшение стоимости фруктов и овощей повлияет наступление летнего сезона. Также цены на яйца упадут после окончания Пасхи. Помимо прочего, на стоимость продуктов могут влиять не только экономические, но и геополитические факторы. Речь идет о стабилизации обстановки в мире.

    Ранее сообщалось, что Минсельхоз не увидел причин повышения цен на гречку. В ведомстве заявили, что объемы производства крупяных культур достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей. настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу.