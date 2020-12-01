Экономист объяснил, повлияет ли скачок стоимости нефти на рост рубля

По его мнению, резкие колебания на нефтяном рынке не смогут привести к ощутимому росту, а также укреплению рубля.

«Курс рубля не будет укрепляться. Так как российская экономика очень слабая на данный момент. В принципе последние несколько лет она слабая», — отметил специалист.

Как он считает, Центробанк и правительство РФ вряд ли допустят, чтобы такой важный фактор поддержки экономики, как дешевый рубль сошел на нет. Авакян заявил, что более вероятным является снижение ключевой ставки.

Напомним, что нефтяные фьючерсы марок Brent и WTI по итогам ноября подорожали на 28% и 27% соответственно. Рост показателей стал самым быстрым с начала июня текущего года.