Экономист объяснил последствия снижения ключевой ставки Центробанка

«Ставка ЦБ — это ставка, под которую, с выполнением множества специальных условий, банки могут одолжить средства в самом ЦБ. Банки всегда сравнивают, где выгоднее: на рынке или в ЦБ», — отметил он.

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Сейчас на рынке стоимость выше, отметил Хестанов. По мере снижения ставки ЦБ интерес к привлечению вкладов с рынка у финансово-кредитной организации снизится. По мнению эксперта, для депозитных ставок это плохой знак. Дело в том, что они будут снижаться.

Экономист предположил, что снижаться ставка будет на стандартную четверть процента. Однако происходить это будет чаще.

Шестого сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых. В июле показатель сократили до 7,25 с 7,5%, а в июне снижение было с 7,75%.