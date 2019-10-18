  • Экономист объяснил последствия снижения ключевой ставки Центробанка

    18 октября 2019, 16:25

    Алена Макаренко

    Обладатели депозитных вкладов могут пострадать в случае снижения ключевой ставки Центральным банком России (ЦБ). Такой прогноз сделал доцент кафедры фондовых рынков факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    «Ставка ЦБ — это ставка, под которую, с выполнением множества специальных условий, банки могут одолжить средства в самом ЦБ. Банки всегда сравнивают, где выгоднее: на рынке или в ЦБ», — отметил он.

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    Сейчас на рынке стоимость выше, отметил Хестанов. По мере снижения ставки ЦБ интерес к привлечению вкладов с рынка у финансово-кредитной организации снизится. По мнению эксперта, для депозитных ставок это плохой знак. Дело в том, что они будут снижаться.

    Экономист предположил, что снижаться ставка будет на стандартную четверть процента. Однако происходить это будет чаще.

    Шестого сентября Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых. В июле показатель сократили до 7,25 с 7,5%, а в июне снижение было с 7,75%.