Экономист объяснил, почему россиянам стало все сложнее платить по кредитам

Россияне должны банкам почти 24 триллиона рублей, рассказал Центробанк. Экономист Михаил Хазин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что причина этого заключается в незаинтересованности власти в сохранении доходов населения.

Сумма задолженностей россиян перед банками с начала года выросла на 2,3 триллиона рублей. Хазин отметил, что на данный момент важно заботиться об экономике, так как люди испытывают трудности с заработком и вынуждены брать кредиты.

«Как известно, в любой стране мира Минфин отвечает за тактику, за финансы, а министерство экономики за стратегию. У нас стратегии нет, нет стратегии экономического роста, поэтому у нас непрерывный спад. В этой ситуации все будет ухудшаться», — заявил эксперт.

Кроме того, Хазин предупредил, что брать кредиты в микрофинансовых организациях для погашения кредитов в банках не лучшая идея. В подобных организациях процентная ставка гораздо выше банковской.