Экономист объяснил, почему России выгодно падение рубля

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил, почему России выгодно падение рубля. По его словам, больше всего от этого выиграют бизнесмены.

«Нам для внутренней экономики сейчас выгодно падение рубля. Так местные производители теперь могут производить дешевле и экспортировать дешевле, получая конкурентное преимущество, например, когда они вывозят свою продукцию в Китай», — уточнил специалист.

Он отметил, что предприниматели платят в подешевевших рублях, а прибыль получают в подорожавших долларах. Экономист пояснил, что экономике России необходимо не менее двух лет, чтобы восстановиться после периода пандемии коронавируса, пишет сайт Ura.ru.

По прогнозу Калугина, российская валюта вновь подорожает и в будущем вернется к показателю 72 рубля за доллар.