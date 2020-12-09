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    09 декабря 2020, 19:20

    Экономист объяснил, почему регулятор резко снизил курс валют

    Артур Блянихов

    Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обсудила с РИА ФАН резкое снижение курса валют Центробанком на 9 декабря.

    По данным информагентства, завтра курс европейской валюты упадет на 76,5 копейки до 89,2044 рубля. В свою очередь американский доллар подешевеет на 59 копеек до 73,6618 рубля.

    Бодрова объяснила укрепление отечественной валюты высокими нефтяными котировками, интересом инвесторов к риску, а также позитивным ожиданием появления вакцины от коронавируса.

    «К концу года доллар США может балансировать в диапазоне 72-77 руб., евро — 88-92 руб. Однако здоровыми и адекватными рамками для доллара являются границы 77-78 рублей, для евро — 90-92 рублей», — уточнила собеседница информагентства.