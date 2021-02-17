Экономист объяснил, почему продление льготной ипотеки необходимо в России

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн объяснил, почему продление льготной ипотеки будет удачным продолжением антикризисных программ в нашей стране, сообщило ИА Nation News.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность продления программы льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми. Представить предложения должны до 31 марта, написало РИА «Новости».

По мнению Гольдфайна, льготная ипотека является отличным инструментом для развития экономики и улучшения условий жизни людей.

«Синергетический механизм по льготной ипотеке в короткие сроки дал уникальные по эффективности результаты: более триллиона прироста ВВП, миллиарды „замороженных“ населением накоплений пошли не в биткоины, а в экономику и на улучшение жилищных условий россиян», — отметил специалист.

Экономист уточнил, что последствия пандемии коронавируса почти не коснулись строителей, банкиров и девелоперов. Россияне резко начали искать способы заработать на ипотеку. Гольдфайн добавил, что представителей банков волнуют доходы россиян и риски невозврата ипотеки. При этом обслуживание ипотечных кредитов в последнее время показало, что люди выполняют свои обязательства.