Экономист объяснил, почему необходимая россиянам для счастья сумма уменьшается

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев объяснил, почему необходимая россиянам для счастья сумма уменьшается с годами, написал сайт kp.ru.

Отмечается, что в мае этого года граждане оценили свое благополучие в 173 тысячи рублей в месяц. При этом в 2017 году запросы у людей составляли 184 тысячи рублей ежемесячно. Николаев считает, что изменение запросов вполне объяснимо.

«То, что 4 года назад россияне оценивали свое счастье более высоко, я бы объяснил тем, что уже больше года длится непростой для россиян коронавирусный кризис. Реально располагаемые доходы населения в прошлом году снизились на 3%, а если смотреть с 2014 года, то их падение куда больше», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что оценка того, сколько необходимо людям для счастья, следует параллельно динамике доходов. По его мнению, с каждый годом россиянам все больше «не до жиру».