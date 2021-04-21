Экономист объяснил, можно ли сейчас инвестировать в биткоин

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, выгодно ли сейчас инвестировать в биткоин. Он считает, что пока это слишком рискованный финансовый инструмент, однако у него есть «хорошее будущее», сообщил сайт NEWS.ru.

Крупные игроки выбирают более традиционные инвестиционные инструменты. Как считает Остапкович, вложение 1,5 миллиарда долларов компанией Tesla в биткоин является пиар-трюком Илона Маска.

«Не стоит вкладываться в биткоин, пока с ним не играют крупные фондовые биржи, пока с ним не играют серьезные компании капитализированные. Я не знаю эмитентов, не знаю объемов этих биткоинов, идет полная анонимность», — подчеркнул Остапкович.

По мнению специалиста, в настоящий момент в биткоин вкладываются только авантюристы, большинство из которых в итоге проиграет.