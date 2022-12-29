Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:46 Экономист объяснил, кому выгодно принятие закона о криптовалюте в России Аналитик Кульбака не исключил принятие закона о майнинге криптовалюты в России piqsels

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Депутаты рассматривают законопроект о трансграничных платежах в криптовалюте. Документ могут принять уже в начале 2023 года. Каковы перспективы, насколько этот закон важен для россиян, «360» рассказал экономист, аналитик Николай Кульбака.

По его мнению, депутаты будут руководствоваться желаниями властей. Эксперт по финансам утверждает, что представители официальных органов, спецслужб используют криптовалюту в своих интересах.

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Но ведь, кроме них, токенами пользуются и обычные граждане, которые разбираются в майнинге. Поэтому, как сказал Кульбака, вряд ли депутаты отклонят законопроект.

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«Безусловно, это касается не всех людей в стране. Где-то, наверное, 100 тысячам этот закон будет важен. А для всех остальных он не имеет никакого значения. Тем более больше половины населения не имеют сбережений и вряд ли будут их иметь в ближайшее время», — заключил он.

Ранее законопроект поддержал Минфин России. В ведомстве считают, что закон позволит легализовать рынок криптовалют в стране.