Экономист объяснил, когда рубль снова укрепится

Впервые с марта 2020 года доллар стоит больше 80 рублей. Евро также сильно подорожал: теперь за него просят 93,29 рубля. Такое усиление иностранной валюты связано с падением стоимости нефти. Экономист Вячеслав Зайченко объяснил, когда стоит ждать укрепление рубля.

«Все это движение было вызвано снижением S&P 500. Американские и европейские фонды начали двигаться вниз вслед за ним. Стимулом такого движения, конечно, выступают выборы в Америке, которые пройдут 3 ноября. Их итоги вызывают опасения у инвесторов. И люди на короткой панике выходят из рисковых активов. Это временно, после выборов все опять возобновится», — пояснил Вячеслав Зайченко.

В такие переломные моменты люди стандартно вкладываются в доллар. Поэтому он укрепляется по всем спектру рынка и по отношению к другим валютам, соответственно, и к рублю.

«Снижение нефти происходит отчасти из-за этого же. Вторая причина — нефть уже давно должна была начать снижаться, но была в таком затянувшемся „боковике“. Сейчас идет продолжение нисходящего движения, тренда по нефти. Он ожидаемый, прогнозируемый. Здесь ничего нового нет. Нефть идет к цифре 23-21 доллар за баррель. Это техническое снижение, которое было видно еще в мае–июне», — добавил Зайченко.

Ранее стало известно, что цена евро на московской бирже превысила показатели 2014 года. Доллар также вырос — теперь он стоит больше 80 рублей.