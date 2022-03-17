Экономист объяснил, когда рубль может укрепиться

Сейчас сокращается разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже. Причин у такого положения две, считает доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Первая связана с проблемами европейской экономики и санкциями против России, а вторая — с попытками банков заработать на волатильности курсов.

«Коррекция пары евро/доллар происходит в преддверии открытия бирж, уже сегодня прослеживается возможность укрепления рубля и юаня, а также потенциал восстановления стоимости российских активов», — рассказал Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Такая ситуация, по его мнению, демонстрирует сильное ослабление экономики Евросоюза — она зависит от конъюнктурного видения России.

Спрос на рубли станет кратно выше, если состоится переход на расчеты для Европы по нефти и газу в отечественной валюте, заключил Тимофеев.

В период с 24 февраля по 14 марта среди россиян вскочил интерес к вкладам. В разделе с депозитами трафик подскочил в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлые месяцы. Больше всего людям интересны вклады в евро.