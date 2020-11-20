Экономист объяснил, какую валюту лучше выбрать для инвестиций
Экономист Алексей Коренев рассказал «Вечерней Москве», какая валюта для инвестиций сегодня являются лучшей.
«Царьград» отметил прогноз иностранных СМИ об уходе инвесторов от американского доллара в пользу австралийского. Также их привлекает норвежская крона.
Несмотря на это, Коренев выразил уверенность, что валюта США еще надолго останется резервной и расчетной валютой. Тем, кого не привлекает доллар, специалист посоветовал обратить внимание на китайский юань.
«У Китая хорошая динамика производства, спроса. С пандемией там справились успешнее других стран, так что если уж что-то покупать, формировать мультивалютную корзину, то юаню здесь однозначно стоит определить существенную долю», — добавил собеседник издания.