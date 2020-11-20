Экономист объяснил, какую валюту лучше выбрать для инвестиций

«Царьград» отметил прогноз иностранных СМИ об уходе инвесторов от американского доллара в пользу австралийского. Также их привлекает норвежская крона.

Несмотря на это, Коренев выразил уверенность, что валюта США еще надолго останется резервной и расчетной валютой. Тем, кого не привлекает доллар, специалист посоветовал обратить внимание на китайский юань.

«У Китая хорошая динамика производства, спроса. С пандемией там справились успешнее других стран, так что если уж что-то покупать, формировать мультивалютную корзину, то юаню здесь однозначно стоит определить существенную долю», — добавил собеседник издания.