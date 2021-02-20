Экономист объяснил, какие товары неразумно покупать в кредит

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в беседе с агентством «Прайм» объяснил, при покупке каких товаров лучше отказаться от кредитов и рассрочек.

По словам эксперта, нужно честно себе признаться, будет ли по силам выплачивать каждый месяц определенную сумму. Лучше не брать кредит, который сильно отразится на бюджете. Например, если у человека зарплата не превышает 60 тысяч рублей, он не должен покупать в долг машину за пять миллионов рублей с ежемесячным платежом в 40 тысяч рублей, написало ИА Nation News.

«Ведь получится, что на остальные траты — питание, коммунальные платежи, личные расходы — останется только 20 тысяч рублей. И это при том, что новоприобретенный автомобиль требует трат: бензин, мойка и прочие расходы», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что неразумно брать в рассрочку то, что не является предметом реальной необходимости. Речь идет о новомодной технике и товарах премиум-класса.