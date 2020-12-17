Экономист объяснил, какие товары могут подорожать после заявления о заморозке цен

9 декабря Путин во время совещания с правительством высказал свое возмущение ростом стоимости сахара, макаронных изделий и подсолнечного масла. Лидер страны потребовал решить эту проблему в краткие сроки. В результате министр Максим Решетников объявил о заморозке цен.

Любич уверен, что из-за подобных решений может возникнуть дефицит дешевых продуктов. Он объяснил, что власти РФ установят фиксированные цены на товары ниже уровня эконом-класса.

«Производители товары по социальным ценам в каком-то количестве произведут, поставят на полки. А товары других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кому не хватило товаров [эконом-класса], придется мириться с более высокими ценами», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, большая часть хлеба, макарон и масла будет стоит дороже, чем прежде.