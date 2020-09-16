Экономист объяснил, какие перспективы имеет введение почасового МРОТ

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев объяснил, какие перспективы имеет введение почасового МРОТ. По его мнению, благодаря этому может произойти рост социальных пособий.

Инициатива принадлежит депутатам от ЛДПР. Они предложили ввести минимальную оплату труда не ниже 150 рублей в час. Авторы пояснили, что эта мера должна коснуться тех, кто трудится по срочным договорам в режиме неполного рабочего времени.

Разуваев считает, что минимальная почасовая оплата труда может устанавливаться в рамках тренда адресной поддержки населения, информирует ИА Nation News.

«Если так прикинуть, то, грубо, 1200 рублей в день и минимум 24 000 в месяц. Это не мало», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что в текущем году размер МРОТ вырос с восьми до 12 тысяч рублей. Минимальный размер выплат увеличился до 4500 рублей.