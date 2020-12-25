Экономист объяснил, как сохранить и преумножить сбережения в кризис

По его словам, чтобы получать большой доход, нужно через повышение финансовой грамотности постепенно искать доходные направления вложения средств. Открывая индивидуальные счета, важно быть крайне аккуратным при использовании сомнительных инструментов и работать через надежных посредников.

Специалист уточнил, что для сохранения средств удачнее всего будет воспользоваться вкладами в кредитных организациях.

«На вклады до 1,4 миллиона рублей действует госстрахование. Более того, в 2020 году по ряду направлений государство приняло решение увеличить размер страховки до 10 миллионов рублей», — подчеркнул Марданов.

Ранее россиянам посоветовали обратить внимание на такие профессии как консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер. За такую работу в стране хорошо платят — до выхода на пенсию можно стать миллионером. Хороший доход в нашей стране получают стримеры и киберспортсмены (более 890 тысяч рублей в год), прорабы (от 830 тысяч до трех миллионов рублей в год) и косметологи (от 817 тысяч до 4,4 миллиона).