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    30 июля 2020, 12:26

    Экономист объяснил, как россиянам избежать нищеты в ближайшие годы

    Полина Петрова

    Экономист Михаил Хазин поделился прогнозом на 2020–2021 годы и объяснил, как жителям России избежать нищеты, сообщил «Царьград».
    Экономист объяснил, как россиянам избежать нищеты в ближайшие годы

    Специалист напомнил, что ранее предупреждал о маленьких пенсиях, советовал с каждой зарплаты покупать золотую монету и рожать больше детей. Он отметил, что такие рекомендации остаются в силе. Эксперт подчеркнул, что его прогноз остается таким же как и семь лет назад.

    «Когда они доведут дело до логического завершения — это вопрос отдельный. Какие-то пенсии пока выплачивать будут. Более того, я не исключаю, что они будут выплачиваться и дальше. Только вес этих пенсий относительно прожиточного минимума будет все время падать», — рассказал Хазин.

    Он объяснил, что правильное вложение в золото может обеспечить стабильный достаток в старости. По его словам, в настоящий момент золотая монета стоит примерно 23-25 тысяч рублей. Экономист заметил, что цена двух монет равна средней заработной плате по стране.

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