Экономист объяснил, как россиянам избежать нищеты в ближайшие годы

Специалист напомнил, что ранее предупреждал о маленьких пенсиях, советовал с каждой зарплаты покупать золотую монету и рожать больше детей. Он отметил, что такие рекомендации остаются в силе. Эксперт подчеркнул, что его прогноз остается таким же как и семь лет назад.

«Когда они доведут дело до логического завершения — это вопрос отдельный. Какие-то пенсии пока выплачивать будут. Более того, я не исключаю, что они будут выплачиваться и дальше. Только вес этих пенсий относительно прожиточного минимума будет все время падать», — рассказал Хазин.

Он объяснил, что правильное вложение в золото может обеспечить стабильный достаток в старости. По его словам, в настоящий момент золотая монета стоит примерно 23-25 тысяч рублей. Экономист заметил, что цена двух монет равна средней заработной плате по стране.