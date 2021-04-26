Экономист объяснил, как Россия может обрушить доллар

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил, что Россия может обрушить доллар лишь при поддержке союзных государств, сообщил сайт NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что валюта США играет крайне важную роль в обороте мировой экономики. По этой причине одной стране не повлиять на ее позиции.

«Если бы страны БРИКС и те страны, с которыми они поддерживают тесные политические и экономические связи, скоординировано бы проводили политику выведения доллара из взаимного оборота, то это могло бы довольно сильно повлиять на его позиции», — пояснил Колганов.

Как считает эксперт, такое развитие событий возможно, но добиться мгновенного ослабления позиций доллара не выйдет. Отказывающиеся от американской валюты государства должны иметь сильную экономику. Помимо прочего, этим странам необходимо укреплять и свои экономические позиции.

Ранее сообщалось, что пользователи криптобирж потеряли 3,7 миллиарда долларов из-за падения биткоина. 600 тысяч трейдеров закрыли свои позиции. Один из них лишился 11,6 миллиона долларов.