Экономист объяснил, как России пережить грядущий кризис
России необходимо улучшить процесс переработки нефти, потому что она теряет на этом много денег — считает руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом сообщила НСН.
По его словам, Россия поставляет «не столько само топливо, сколько прибыль от ее переработки», которую в итоге получают другие страны.
«Продаем нефть, получаем свою маленькую долю прибыли, а другие страны после переработки получают максимум прибыли. Вот это и есть наша проблема», — уточнил Колташов.
Он считает, что сейчас этот «процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка», чтобы более безболезненно пережить кризис.