Экономист объяснил, как России пережить грядущий кризис

По его словам, Россия поставляет «не столько само топливо, сколько прибыль от ее переработки», которую в итоге получают другие страны.

«Продаем нефть, получаем свою маленькую долю прибыли, а другие страны после переработки получают максимум прибыли. Вот это и есть наша проблема», — уточнил Колташов.

Он считает, что сейчас этот «процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка», чтобы более безболезненно пережить кризис.