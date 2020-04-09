    09 апреля 2020, 18:07

    Экономист объяснил, как России пережить грядущий кризис

    Дарья Морозова

    России необходимо улучшить процесс переработки нефти, потому что она теряет на этом много денег — считает руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, Россия поставляет «не столько само топливо, сколько прибыль от ее переработки», которую в итоге получают другие страны.

    «Продаем нефть, получаем свою маленькую долю прибыли, а другие страны после переработки получают максимум прибыли. Вот это и есть наша проблема», — уточнил Колташов.

    Он считает, что сейчас этот «процесс нужно форсировать, исходя из развития внутреннего рынка», чтобы более безболезненно пережить кризис.