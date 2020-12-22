Экономист объяснил, как не допустить просрочки по кредитам
Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко объяснил, как жителю России не допустить просрочки по кредитам, пишет сайт NEWS.ru.
Он напомнил, что перед тем, как брать кредит, важно оценить свой бюджет и возможность гасить долг. Клиентам банка нередко советуют опираться на то, какой процент доходов уходит на погашение займа. С помощью такого способа не всегда можно узнать реальное положение каждого потребителя.
«Например, человек с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц может позволить себе отдавать на выплату кредита 50% дохода, а тот, кто получает 40 тысяч рублей — вряд ли», — пояснил Пушко.
Специалист заметил, что нужно соизмерять свои доходы и расходы. Если зарплата человека не покрывает настоящие запросы, их стоит поумерить. Также лучше иметь финансовую подушку из накоплений на случай непредвиденной ситуации.