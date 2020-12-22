Экономист объяснил, как не допустить просрочки по кредитам

Он напомнил, что перед тем, как брать кредит, важно оценить свой бюджет и возможность гасить долг. Клиентам банка нередко советуют опираться на то, какой процент доходов уходит на погашение займа. С помощью такого способа не всегда можно узнать реальное положение каждого потребителя.

«Например, человек с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц может позволить себе отдавать на выплату кредита 50% дохода, а тот, кто получает 40 тысяч рублей — вряд ли», — пояснил Пушко.

Специалист заметил, что нужно соизмерять свои доходы и расходы. Если зарплата человека не покрывает настоящие запросы, их стоит поумерить. Также лучше иметь финансовую подушку из накоплений на случай непредвиденной ситуации.