Экономист объяснил, как действовать России после падения спроса на нефть

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спрос на нефть снизится через пять лет. Лидер страны отметил, что в скором времени продажи будут увеличиваться примерно на 1% в год. После этого начнется ежегодное снижение на 0,1%.

Как считает Митрахович, такое развитие событий является нормальным явлением, потому что технологии XXI века отличаются от технологий прошлого века. При этом в настоящий момент неизвестно, когда рост спроса достигнет наивысшей точки.

«Есть разные точки зрения, когда настанет этот пик. Одни говорят, что Россия его уже прошла во время пандемии, другие считают, что он еще впереди, и мы его будем наблюдать лет через десять», — пояснил специалист.

Он уточнил, что снижение потребления нефти будет происходить вместе с ростом потребления газа и возобновляемых источников энергии. Митрахович подчеркнул, что России надо монетизировать запасы топлива — быстрее разрабатывать и продавать. Также важно перейти в ту сферу, которая не является чисто нефтяной, но связана с нефтью.

«Это нефтегазохимия. Россия будет поставлять ее в соседние регионы», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что курс рубля начнет падать вслед за стоимостью нефти.