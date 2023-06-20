Эксклюзив 20 июня 2023, 14:44 Экономист объяснил факторы скачка выручки российских компаний за квадриллион рублей Экономист Дудчак: в 2023-м скачка выручки компаний за квадриллион рублей не повторится РИА «Новости»

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Выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей. На это повлияло сразу два фактора — скачок курса и колоссальный рост цен на энергоносители, объяснил в беседе с «360» экономист и политолог Александр Дудчак.

«Все вместе это и выдало такие номинальные показатели этой выручки. Я не думаю, что это будет продолжаться. Просто есть такой факт, обусловленный текущими событиями, связанными всего-навсего с ростом курса, ростом цен на энергоносители», — подчеркнул он.

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По мнению специалиста, в этом году подобного роста выручки, скорее всего, не произойдет. Дудчак не исключил и сценария с падением этого уровня. Однако проблемы в этом, по его словам, нет.

«Происходят структурные перестройки, идет переориентация на другие рынки. Так что в общем-то не стоит этому скачку выручки особо радоваться, но и уж точно не нужно будет огорчаться тому что, что не будет продолжения этой замечательной истории», — заключил он.