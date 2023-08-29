Деньги 29 августа 2023, 06:34 Экономист объяснил, что станет с рублем при возвращении в Россию иностранной валюты Экономист Задорнов: возвращение валюты укрепит рубль до 85 рублей за доллар РИА «Новости»

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Для укрепления рубля государству следует ужесточить фискальную и денежную политику, а также ввести контроль над продажей валюты со стороны экспортеров. Ее возвращение на отечественный рынок позволит зафиксировать курс до 85 рублей за доллар, заявил в колонке РБК экономист, бывший банкир и экс-министр финансов Михаил Задорнов.

Специалист перечислил несколько мер, которые следует, на его взгляд, принять правительству и регулятору для укрепления национальной валюты. Самым трудновыполнимым он назвал ужесточение фискальной и денежной политики, сокращение бюджетного и монетарного стимулирования.

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Михаил Задорнов призвал проконтролировать, чтобы экспортеры продавали полученную валюту, и решить проблему вывода из Индии оплаченных в рупиях товаров и услуг. Их использовали для расчетов вместо доллара, но из-за валютных ограничений не смогли реализовать.

«Еще один инструмент — ограничения по движению капитального счета. Правительство и ЦБ должны контролировать фактический уход валюты по этому каналу — дивидендов и другого дохода нерезидентов, продажи иностранцами бизнеса с выводом валюты», — сказал он.

Экономист предупредил, что если удастся решить эти проблемы, рубль укрепится до 85 за доллар.