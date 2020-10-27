Экономист объяснил, что стало главной причиной ослабления евро

Уточняется, что в 17:01 по московскому времени цена евро составляла 89,92 рубля. Курс доллара тоже снизился и достиг отметки 76,06 рубля. Это минимальный показатель с 22 сентября. По словам Беляева, такая ситуация вызвана исключительно спекулятивными и конъюнктурными причинами. Он пояснил, что фундаментальные факторы, определяющие колебания рубля, не указывали на его девальвацию.

«Экономическая ситуация у нас не блестящая, но и не такая, которая могла бы подрывать основы валюты. Мы не так упали во время пандемии, у нас есть точка опоры, и мы не так снижаемся в экономическом росте», — подчеркнул экономист.

Эксперт выразил убеждение в том, что к прежним значениям рубль не вернется. Беляев добавил, что национальная валюта возвращается на свои фундаментальные позиции. В заключение он отметил, что ослабление рубля неразрывно связано с пандемией COVID-19