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    27 октября 2020, 13:13

    Экономист объяснил, что стало главной причиной ослабления евро

    Полина Петрова

    Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября на торгах Московской биржи. Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев объяснил, что стало главной причиной ослабления валюты, пишет сайт «Политика сегодня».
    Экономист объяснил, что стало главной причиной ослабления евро

    Уточняется, что в 17:01 по московскому времени цена евро составляла 89,92 рубля. Курс доллара тоже снизился и достиг отметки 76,06 рубля. Это минимальный показатель с 22 сентября. По словам Беляева, такая ситуация вызвана исключительно спекулятивными и конъюнктурными причинами. Он пояснил, что фундаментальные факторы, определяющие колебания рубля, не указывали на его девальвацию.

    «Экономическая ситуация у нас не блестящая, но и не такая, которая могла бы подрывать основы валюты. Мы не так упали во время пандемии, у нас есть точка опоры, и мы не так снижаемся в экономическом росте», — подчеркнул экономист.

    Эксперт выразил убеждение в том, что к прежним значениям рубль не вернется. Беляев добавил, что национальная валюта возвращается на свои фундаментальные позиции. В заключение он отметил, что ослабление рубля неразрывно связано с пандемией COVID-19