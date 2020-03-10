Экономист объяснил, что подорожает на фоне обвала рубля

По мнению экономиста, на фоне обвала рубля могут подорожать лекарства и iphone последней модели. Делягин заметил, что в других сферах уровни рентабельности таковы, что даже при двукратной девальвации рубля торговые сети способны сохранить те же самые цены.

По словам специалиста, есть возможность избежать девальвации. Вопрос лишь в том, получится ли у государства принять соответствующие меры.