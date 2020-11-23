Экономист объяснил, что ликвидация банков не нанесет урон счетам россиян

Речь идет примерно о 35 организациях. Лицензии могут лишиться лишь мелкие региональные и узкоспециализированные банки, которые находятся в зоне повышенного риска.

«Вероятно, что универсальные крупные финансовые компании будут покупать банки, которые останутся без лицензии. Это приведет к дальнейшей концентрации капитала и активов в стране», — подчеркнул специалист.

По мнению Разуваева, россияне, которые имеют счета в этих банках, не пострадают. Дело в том, что государственная страховка покрывает часть депозита. В случае, если произойдет поглощение крупным предприятием, то вклады перейдут на материнскую структуру.

Разуваев пояснил, что материнская компания ликвидирует старое юридическое лицо, и вклады из купленного банка окажутся в банке покупателя. Специалист заключил, что уход с рынка мелких игроков или узкоспециализированных организаций при снижении рентабельности сектора является нормой и трендом.