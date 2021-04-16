Экономист объяснил, чем опасен для бизнеса отзыв лицензий у банков

Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук Руслан Хасбулатов объяснил, чем опасен для бизнеса отзыв лицензий у банков, написал сайт URA.ru.

В пятницу, 16 апреля, Центробанк отозвал лицензии у трех банков. В их числе екатеринбургская организация «Нейва» и московские «Нордеа банка» и «Интерпромбанка». Такое решение обусловлено нарушением законов, которые регулируют банковскую деятельность, и требований в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

Хасбулатов отметил, что такое развитие событий ударит по экономике страны, потому что оставит предпринимателей без кредитов.

«Зачистка банковского сектора идет уже давно, но ничего хорошего российской экономике это не несет. При всем несовершенстве банков они осуществляли кредитную деятельность, которая и без того низкая», — заявил экономист.

Он добавил, что эти события отразятся на состоянии, структуре и так нестабильной экономики нашего государства.